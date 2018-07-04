Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile geçen ay flört etmeye başlamıştı. Çeşme'de başlayan aşk Bodrum'a taşınmış ve ikili, el ele teknede görüntülenmişti.
Merve Boluğur'dan ihanet iddiasına cevap yok
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, "genç iş adamı Hakan Sabancı ile ilişkisinin bitmesine ihanetin neden olduğu" iddiaları hakkında yöneltilen soruyu geçiştirdi
Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile geçen ay flört etmeye başlamıştı. Çeşme'de başlayan aşk Bodrum'a taşınmış ve ikili, el ele teknede görüntülenmişti.
Etiketler: Merve Boluğur , Hakan Sabancı , İstanbul , Bodrum
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