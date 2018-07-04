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  1. Los Angeles kaçamağı

'dan ihanet iddiasına cevap yok

Ünlü oyuncu , "genç iş adamı ile ilişkisinin bitmesine ihanetin neden olduğu" iddiaları hakkında yöneltilen soruyu geçiştirdi



Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile geçen ay flört etmeye başlamıştı. Çeşme'de başlayan aşk Bodrum'a taşınmış ve ikili, el ele teknede görüntülenmişti.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:36
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