Deniz Seki, önceki gün 48. yaşını dostlarının düzenlediği sürpriz partiyle kutladı. Seki'yi Bodrum'daki doğum gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Seki; Yıldız Tilbe, Emel Müftüoğlu, Yonca Evcimik ve Hakan Altun gibi isimlerin katıldığı partide gözyaşlarına hakim olamadı.
Seki'ye sürpriz
Etiketler: Deniz Seki , yıldız tilbe , Emel Müftüoğlu , Yonca Evcimik , Hakan Altun , Bodrum
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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