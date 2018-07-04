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Seki'ye sürpriz

Sekiye sürpriz
Deniz Seki, önceki gün 48. yaşını dostlarının düzenlediği sürpriz partiyle kutladı. Seki'yi Bodrum'daki doğum gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Seki; Yıldız Tilbe, Emel Müftüoğlu, ve gibi isimlerin katıldığı partide gözyaşlarına hakim olamadı.


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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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