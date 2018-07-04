Güzide Duran'ın Ayşe Hatun Önal'a karşı 6 ay süreyle mahkemeden aldığı koruma kararına, bu kez Ayşe Hatun Önal'dan itiraz talebi geldi. Avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye başvuran Önal, 6284 sayılı "ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun" hükümleri gereğince uygulanan önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istedi.
Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran cephesinde ipler iyice gelirdi
Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran arasındaki ipleri iyice gerildi. Güzide Duran'ın kavgalı olması nedeniyle mahkemeye başvurarak Ayşe Hatun Önal'a karşı aldığı 6 ay süreli koruma kararı Ayşe Hatun Önal'ın itirazı üzerine kaldırıldı.
Etiketler: Ayşe Hatun Önal , Güzide Duran
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