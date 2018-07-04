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Parti isyanı!

Survivor kameramanının cenazesinin olduğu gün, minik Leyla’nın cansız bedeninin bulunduğu saatlerde yapan ve fotoğrafları paylaşan ’na büyük tepki... Binlerce kişi, Subaşı’nın bu tavrına, “Çok yazık” dedi

Parti isyanı!
Dominik'te çekimleri devam eden Survivor'da ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesi önceki gün 'da toprağa verildi. Aynı günün akşam saatlerinde 'nın merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarından 18 gün sonra acı haber geldi. Minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bu iki olay sosyal tepkiye neden olurken, skandal bir partisi sosyal medyada isyana neden oldu.



Televizyoncu Acun Ilıca'nın eşi Şeyma Subaşı, yine skandal bir olayın kahramanıydı. Şeyma Subaşı'nın yat partisindeki fotoğrafları trend topic olurken, ünlü ünsüz birçok kişi tepki gösterdi. Şarkıcı Demet Akalın "Vicdan nerde sizde" diyerek eleştirdi.



Sosyal medyadaki eleştiriler de dikkat çekti:
Görmemişin biri bu kadar acı olay varken, parti yapıyor. Bir de bunları paylaşıyor.
Hiç mi vicdanın yok Şeyma.
Bu kadar duyarsız olduğunu tahmin etmiyordum. Ancak öyle olduğunu ilan ettin.
Sen yat, keyfine bak Şeyma.
Kocanın programındaki bir genç hayatını kaybetti. Sen partiye koştun
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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