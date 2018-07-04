Lizbon’da Koray fırtınası

Anadolu Rock müziği'nin usta ismi Erkin Koray'ın 1974 yılında çıkardığı Cemalim türküsünün de yer aldığı plağı Portekiz'deki bit pazarında satışa sunuldu.
Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, geçtiğimiz günlerde Portekiz'in Lizbon'a gitti. Şehirde gezintiye çıkan ünlü fotoğrafçı, bir bitpazarında Cemalim türküsünün çalındığını duyunca şaşırdı. Fotoğrafçı bu anı instagram'da paylaştı.
Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, geçtiğimiz günlerde Portekiz'in Lizbon'a gitti. Şehirde gezintiye çıkan ünlü fotoğrafçı, bir bitpazarında Cemalim türküsünün çalındığını duyunca şaşırdı. Fotoğrafçı bu anı instagram'da paylaştı.
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