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’da Koray fırtınası

Lizbon’da Koray fırtınası
Anadolu Rock müziği'nin usta ismi 'ın 1974 yılında çıkardığı Cemalim türküsünün de yer aldığı plağı Portekiz'deki bit pazarında satışa sunuldu.



Ünlü fotoğrafçı , geçtiğimiz günlerde Portekiz'in 'a gitti. Şehirde gezintiye çıkan ünlü fotoğrafçı, bir bitpazarında Cemalim türküsünün çalındığını duyunca şaşırdı. Fotoğrafçı bu anı instagram'da paylaştı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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