Kuşu uçurdu!

Aşkları geçtiğimiz yıl Bodrum'da başlayan Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş'un ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz yaz işadamının lüks teknesinde yakalanan ikili, magazin gündemini sallamıştı. O dönem Gonca Derin'le evli olan 2 çocuk babası Akkuş, 10 yıllık eşinden geçtiğimiz ay olaylı şekilde boşandı.
JESTLERİ BİTMİYOR
Boşanır boşanmaz Şallı'yla aile arasındaki törenle nişanlanan işadamı, önceki gün de aşkını mavi tura çıkardı. Daha önce 1 milyon liralık Jaguar marka aracını Şallı için tahsis ederek aşkının ayaklarını yerden kesen Akkuş, sevgilisine jestlerini tatilde de sürdürdü. Ünlü işadamı, sporu yaşam tarzı haline getiren ünlü sunucunun tatilde de antrenmanlarını aksatmaması için lüks yatına spor aletleri koydu.
NİKAH YAZ SONUNDA
41 yaşındaki 2 çocuk annesi Şallı, bu sayede sporundan denizin ortasında da geri kalmadı. Eski manken, aşkının yaptığı bu jesti instagram'da paylaşarak havasını attı. Şallı, tekneden paylaştığı koşu bandının fotoğrafına "Spor benimle her yerde" notu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımı ise "Şallı ile Akkuş, evlilik yolunda koşuyor" esprisi yaptırdı. İkilinin yaz sonunda nikah masasına oturacakları öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
JESTLERİ BİTMİYOR
Boşanır boşanmaz Şallı'yla aile arasındaki törenle nişanlanan işadamı, önceki gün de aşkını mavi tura çıkardı. Daha önce 1 milyon liralık Jaguar marka aracını Şallı için tahsis ederek aşkının ayaklarını yerden kesen Akkuş, sevgilisine jestlerini tatilde de sürdürdü. Ünlü işadamı, sporu yaşam tarzı haline getiren ünlü sunucunun tatilde de antrenmanlarını aksatmaması için lüks yatına spor aletleri koydu.
NİKAH YAZ SONUNDA
41 yaşındaki 2 çocuk annesi Şallı, bu sayede sporundan denizin ortasında da geri kalmadı. Eski manken, aşkının yaptığı bu jesti instagram'da paylaşarak havasını attı. Şallı, tekneden paylaştığı koşu bandının fotoğrafına "Spor benimle her yerde" notu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımı ise "Şallı ile Akkuş, evlilik yolunda koşuyor" esprisi yaptırdı. İkilinin yaz sonunda nikah masasına oturacakları öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
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