Kuşu uçurdu!

geçtiğimiz yılbaşlayanadım adım evliliğe gidiyor. Geçtiğimiz yaz işadamının lüks teknesinde yakalanan ikili, magazin gündemini sallamıştı. O dönem10 yıllık eşinden geçtiğimiz ay olaylı şekilde boşandı.Boşanır boşanmaz Şallı'yla aile arasındaki törenle nişanlanan işadamı, önceki gün de aşkını mavi tura çıkardı. Daha öncemarka aracınıiçin tahsis ederek aşkının ayaklarını yerden kesensevgilisine jestlerini tatilde de sürdürdü. Ünlü işadamı, sporu yaşam tarzı haline getiren ünlü sunucunun tatilde de antrenmanlarını aksatmaması için lüks yatına spor aletleri koydu.41 yaşındaki 2 çocukannesi Şallı, bu sayede sporundan denizin ortasında da geri kalmadı. Eski manken, aşkının yaptığı bu jesti instagram'da paylaşarak havasını attı. Şallı, tekneden paylaştığı koşu bandının fotoğrafınanotu düştü. Ünlü sunucunun bu paylaşımı iseesprisi yaptırdı. İkilinin yaz sonunda nikah masasına oturacakları öğrenildi.