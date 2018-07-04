Atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin başarısı Türkiye sınırlarını aştı. Dünya televizyon endüstrisinin önemli organizasyonlarından olan Budapeşte'deki Natpe'de önceki gün 'Aşk ve Mavi' dizisi görücüye çıktı. Fuarda diziye ilgi oldukça büyüktü.
Yaklaşık 500 tv firmasının ve 60'tan fazla ülkenin katıldığı fuarda 'Aşk ve Mavi'nin yanı sıra geçtiğimiz sezon atv'de final yapan 'Kırgın Çiçekler' dizisi de gösterildi. Yapımcı Mehmet Yiğit Alp, "Hedefimiz daha çok ülkeye ulaşabilmek" dedi.
Yaklaşık 500 tv firmasının ve 60'tan fazla ülkenin katıldığı fuarda 'Aşk ve Mavi'nin yanı sıra geçtiğimiz sezon atv'de final yapan 'Kırgın Çiçekler' dizisi de gösterildi. Yapımcı Mehmet Yiğit Alp, "Hedefimiz daha çok ülkeye ulaşabilmek" dedi.
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