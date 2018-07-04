Yaşadığı ilişki ve evliliklerin genelde Jolie'nin dünyayı kurtarmaya çalışmak istemesi nedeniyle görüş ayrılığına düştükleri için bittiğinin belirtilmesi, Jolie'nin yardım amaçlı çalışmaları ve özellikle çocuklar konusundaki duyarlılığını ortaya koyuyor. Son olarak basında Angelina Jolie'nin Suriye'den bir çocuğu evlat edinmek istediği konuşulmaya başlandı.Jolie'nin yakın çevresinden bir isim Grazia dergisine "Angie birkaç yıldır yeni bir evlat edinmeyi düşünüyor. Birçok ülkeyi araştırdıktan sonra Suriye'de karar kıldı" açıklamasında bulundu. Angelina Jolie'nin resmi işlemleri tamamladıktan sonra durumu basınla paylaşacağı belirtildi.