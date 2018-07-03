37 yaşındaki Tülin Şahin, "İstediğimi yiyorum, kendi ekibim dahil herkes buna şaşırıyor. Mesela tek başına iki tam pizza bitiriyorum veya iki tabak mantı yiyorum. Gittiğim restoranlarda 'Bu nasıl oluyor?' diye soruyorlar. Cevabım 'spor' oluyor. 'No diet' sistemi bence çok iyi" ifadelerini kullandı.
Tülin Şahin'den şaşırtan itiraf!
Manken Tülin Şahin, Women's Fitness dergisine verdiği röportajda beslenme programıyla ilgili soruya yanıt verdi.
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