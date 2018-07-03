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'den şaşırtan itiraf!

Manken , Women's Fitness dergisine verdiği röportajda beslenme programıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Tülin Şahinden şaşırtan itiraf!
37 yaşındaki , "İstediğimi yiyorum, kendi ekibim dahil herkes buna şaşırıyor. Mesela tek başına iki tam pizza bitiriyorum veya iki tabak mantı yiyorum. Gittiğim restoranlarda 'Bu nasıl oluyor?' diye soruyorlar. Cevabım 'spor' oluyor. 'No diet' sistemi bence çok iyi" ifadelerini kullandı.
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  • 03 Temmuz 2018, Salı 12:15
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