El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira, tüm ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldı. Daha önce İstanbul'a oğulları Sasha ve Milan'la birlikte geleceğini açıklayan ünlü şarkıcıya, 85 yaşındaki babası William Mebarek Chadid, 80 yaşındaki annesi Nidia del Carmen ve abisi Tonio Mebarek'in de eşlik edeceği öğrenildi.
Shakira Türkiye'ye onları da getiriyor
11 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konser öncesi bitmek bilmeyen istekleriyle gündem olan Shakira'nın Türkiye'ye gelirken anne, baba ve abisini de getireceği öğrenildi. Ayrıca Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla boy gösteren Shakira'nın çocuklarının babası Pique'nin de İspanya'nın elenmesi nedeniyle İstanbul'a gelebileceği açıklandı.
Etiketler: Shakira , Gerard Pique
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