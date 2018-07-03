El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira, tüm ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldı. Daha önce İstanbul'a oğulları Sasha ve Milan'la birlikte geleceğini açıklayan ünlü şarkıcıya, 85 yaşındaki babası William Mebarek Chadid, 80 yaşındaki annesi Nidia del Carmen ve abisi Tonio Mebarek'in de eşlik edeceği öğrenildi.