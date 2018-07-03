Shakira çıldırdı

Türkiye Shakira'ya kilitlendi. Dünya Turnesi kapsamında 20. konserini 11 Temmuz Çarşamba akşamı Vodafone Park'ta verecek olan olan Shakira, İstanbul'a ailesini de getirme kararı aldı. 83 yaşındaki babası William Mebarek Chadid, 80 yaşındaki annesi Nidia del Carmen ile ağabeyi Tonio Mebarek'in de İstanbul'da Shakira'ya eşlik edeceği bilgisini ileten ekip; Shakira'nın anne, baba ve ağabeyi için Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kapsayan özel bir tur ayarlanmasını, özel araçlar, özel rehberler ve restoranlarda özel mönüler de istediklerini ilettiler. 10 maddelik istekler de kabul edildi.
Lübnan asıllı Kolombiya'lı şarkıcının İstanbul'dan hemen sonra Lübnan'da konser verecek olması dolayısıyla ailesini İstanbul'a getirme kararı aldığı belirtildi. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha için özel koruma talep eden Shakira'nın tüm istekleri karşılandı. 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, 2010 yılındaki Dünya Kupası için seslendirdiği Waka Waka şarkısının klip çekimleri sırasında tanıştığı iki çocuğunun babası Pique'nin 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Rusya'ya penaltılarla elenmesi nedeniyle İstanbul'da olacağını söyledi.
ANTEP FISTIĞI DA İSTEDİ
Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal bıçak takımı, Antep fıstığı, taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve meze istedi.
Lübnan asıllı Kolombiya'lı şarkıcının İstanbul'dan hemen sonra Lübnan'da konser verecek olması dolayısıyla ailesini İstanbul'a getirme kararı aldığı belirtildi. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha için özel koruma talep eden Shakira'nın tüm istekleri karşılandı. 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, 2010 yılındaki Dünya Kupası için seslendirdiği Waka Waka şarkısının klip çekimleri sırasında tanıştığı iki çocuğunun babası Pique'nin 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Rusya'ya penaltılarla elenmesi nedeniyle İstanbul'da olacağını söyledi.
ANTEP FISTIĞI DA İSTEDİ
Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal bıçak takımı, Antep fıstığı, taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve meze istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.