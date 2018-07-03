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Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kraliyet gardırobu 4 milyon lirayı aştı

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanının da sahibi olan ABD'li oyuncu Meghan Markle’ın, Harry ile nişanlanmasından bu yana giyim tarzını değiştirerek oluşturduğu ‘kraliyet gardırobu’nun değeri 1 milyon doları (4 milyon 600 bin TL) buldu.

Meghan Markleın yeni gardırobu dudak uçuklattı

Sussex Düşesi Meghan Markle, 'pahalı' gardırobuyla gündemde. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl'e göre, kasım ayında Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kıyafet ve aksesuar koleksiyonu edindi.

  • 03 Temmuz 2018, Salı 18:38
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