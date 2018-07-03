Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kraliyet gardırobu 4 milyon lirayı aştı

Sussex Düşesi Meghan Markle, 'pahalı' gardırobuyla gündemde. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl'e göre, kasım ayında Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kıyafet ve aksesuar koleksiyonu edindi.
Sussex Düşesi Meghan Markle, 'pahalı' gardırobuyla gündemde. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl'e göre, kasım ayında Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kıyafet ve aksesuar koleksiyonu edindi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.