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Kitap kurdu

Kitap kurdu Şebnem
Model Şebnem Schaefer, tatilde elinden kitapları düşürmez oldu. Geçtiğimiz gün 'ya giden güzel , gün boyu gölgede kitap okudu. Stefan Zweig'in kitabıyla paylaşım yapan mankene takipçilerinden "Kitap kurdu Şebnem" yorumu geldi.
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