Ezgi Mola'dan gülümseten paylaşım… Geçtiğimiz gün Marmaris'e giden güzel oyuncu, meslektaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile buluştu. İkiliyle plajda bu neşeli pozu veren Mola, altına da "Arkadaşlarımı sırtımda taşırım" notuyla mizahını konuşturdu.
Arkadaşlarını sırtında taşıdı
Etiketler: Ezgi Mola , selma ergeç , Nur Fettahoğlu , Marmaris
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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