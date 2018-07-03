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Arkadaşlarını sırtında taşıdı

Arkadaşlarını sırtında taşıdı
Ezgi Mola'dan gülümseten paylaşım… Geçtiğimiz gün 'e giden güzel oyuncu, meslektaşları Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile buluştu. İkiliyle plajda bu neşeli pozu veren Mola, altına da "Arkadaşlarımı sırtımda taşırım" notuyla mizahını konuşturdu.

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