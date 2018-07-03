Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın Bodrum'da iştahı açıldı. Önceki gün Mavi Otel'den çıkıp Türkbükü'nde dostlarıyla buluşan Karlı, midyeciyle sıkı bir pazarlığa girişti. Karlı, 300 liraya midyecinin tepsisini satın aldı. 44 yaşındaki şarkıcı, dostlarıyla tüm midyeleri afiyetle yedi
1 tepsi midyeye el koydu
Etiketler: Songül Karlı , Bodrum
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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