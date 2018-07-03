Yol Durumu
  1. Arkadaşlarını sırtında taşıdı
  2. 'Sarp'a sardı

1 tepsi midyeye el koydu

1 tepsi midyeye el koydu
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın Bodrum'da iştahı açıldı. Önceki gün Mavi Otel'den çıkıp Türkbükü'nde dostlarıyla buluşan Karlı, midyeciyle sıkı bir pazarlığa girişti. Karlı, 300 liraya midyecinin tepsisini satın aldı. 44 yaşındaki şarkıcı, dostlarıyla tüm midyeleri afiyetle yedi
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ