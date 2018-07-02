Yol Durumu
  1. Nispet tatili
  2. Aşk dopingi

yıldızları

Marmaris yıldızları
Magazin dünyasının ünlü isimleri önceki gün Marmaris'te buluştu. Bir derginin davetine katılan yıldızlar, Marmaris D Maris Otel'de keyifli bir hafta sonu geçirdi. Ünlüler, davette denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Davete katılanlar arasında Ezgi Eyüboğlu ile eşi Kaan Yıldırım, Beyza Şekerci ile eşi , Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Demet Evgar ve Hande Doğandemir gibi isimler vardı. Konuklar, deniz keyfi yaparken objektiflere böyle yansıdı.



'in denizde verdiği bu havalı poz, katalog çekimlerini anımsattı.


, aşkı Levent Babataş ile kol kola yürürken görüntülendi.


, bikinili görüntülenmemek için başka bir plajın yolunu tuttu.


Engin Hepileri, 5 buçuk aylık hamile eşi ile deniz keyfi yaptı.




DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , , , , , , ,
  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ