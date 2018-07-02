Marmaris yıldızları

Magazin dünyasının ünlü isimleri önceki gün Marmaris'te buluştu. Bir derginin davetine katılan yıldızlar, Marmaris D Maris Otel'de keyifli bir hafta sonu geçirdi. Ünlüler, davette denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Davete katılanlar arasında Ezgi Eyüboğlu ile eşi Kaan Yıldırım, Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Demet Evgar ve Hande Doğandemir gibi isimler vardı. Konuklar, deniz keyfi yaparken objektiflere böyle yansıdı.
Hande Doğandemir'in denizde verdiği bu havalı poz, katalog çekimlerini anımsattı.
Demet Evgar, aşkı Levent Babataş ile kol kola yürürken görüntülendi.
Gökçe Bahadır, bikinili görüntülenmemek için başka bir plajın yolunu tuttu.
Engin Hepileri, 5 buçuk aylık hamile eşi Beyza Şekerci ile deniz keyfi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
Davete katılanlar arasında Ezgi Eyüboğlu ile eşi Kaan Yıldırım, Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Demet Evgar ve Hande Doğandemir gibi isimler vardı. Konuklar, deniz keyfi yaparken objektiflere böyle yansıdı.
Hande Doğandemir'in denizde verdiği bu havalı poz, katalog çekimlerini anımsattı.
Demet Evgar, aşkı Levent Babataş ile kol kola yürürken görüntülendi.
Gökçe Bahadır, bikinili görüntülenmemek için başka bir plajın yolunu tuttu.
Engin Hepileri, 5 buçuk aylık hamile eşi Beyza Şekerci ile deniz keyfi yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
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