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'nın deniz sefası

Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen basın mensuplarını görünce denize girdi. Denize girdiği sırada da cep telefonuyla konuşması dikkat çeken Narcı, fönlü saçları ve makyajıyla da dikkat çekti.

Buse Narcının deniz sefası

2015'te Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı, Bodrum'da tatil yapıyor.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 10:59
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