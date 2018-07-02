2015'te Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı, Bodrum'da tatil yapıyor.
Buse Narcı'nın deniz sefası
Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Buse Narcı basın mensuplarını görünce denize girdi. Denize girdiği sırada da cep telefonuyla konuşması dikkat çeken Narcı, fönlü saçları ve makyajıyla da dikkat çekti.
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