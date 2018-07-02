Kaçış bitti!

TÜRK Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'la 2 aydır birlikte olduğu sosyetik işadamı Kasım Garipoğlu'nun aşkı Yunanistan'dan Çeşme'ye uzandı. Geçtiğimiz günlerde Komşu'da aşk tatiline çıkan ikili, sosyal medyaki paylaşımlarıyla yakayı ele vermişti. Ünlü ikili, aşkları gün yüzüne çıkınca objektiflerden kaçmayı bıraktı. Ünal ile Garipoğlu, önceki gün Çeşme'ye giderek ilk kez birlikte basına poz verdi.



​PARTİDE EĞLENDİLER

İkilinin yanında yakın dostları Deniz Akkaya'nın tekstilci aşkı Gökmen Şeynova da vardı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü ikili, Alaçatı'daki Spiaggia Grande Beach'te gün boyu deniz keyfi yaptı. Daha sonra mekanın iç kısmına geçen ikili, happy hour partisinde sarmaş dolaş doyasıya eğlendi. Aylar sonra birlikte objektiflere poz veren ünlü çiftin bu halleri ise "Kaçak aşıklar, sonunda ortaya çıktı" yorumunu da beraberinde getirdi.





DOĞAN SAVAŞ