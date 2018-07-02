Hollywood dedikoduları

İTALYA'DA LÜKS TATİL
HOLLYWOOD'UN güzel isimlerinden Cameron Diaz üç yıl önce evlendiği eşi şarkıcı Benji Madden ile uzun bir tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde Floransa'da görüntülenen ikiliye, prodüktör David Katzenberg'in de eşlik etti.
SCARLETT ÇOK SİNİRLENDİ
ABD'li oyuncu 33 yaşındaki Scarlett Johansson'un, meslektaşı 55 yaşındaki Tom Cruise'la aşk yaşamak için Scientology tarikatına girmeye çalıştığı iddia edildi. Tom Cruise ile ilişki yaşamak için Scientology seçmelere katıldığı haberine çok kızan Danimarka asıllı oyuncu bu iddiaları "alçaklık" olarak nitelendirdi.
MİLA KUNİS'TEN BAŞLAMA VURUŞU
YILDIZ oyuncu Mila Kunis hafta sonunda Los Angeles'ta düzenlenen bir beyzbol maçının açılış atışını yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, Dodger Stadyumu'ndaki karşılaşmada sahaya inerek, topu attı. İki çocuk annesi Kunis, heyecanlı halleriyle dikkat çekti.
HOLLYWOOD'UN güzel isimlerinden Cameron Diaz üç yıl önce evlendiği eşi şarkıcı Benji Madden ile uzun bir tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde Floransa'da görüntülenen ikiliye, prodüktör David Katzenberg'in de eşlik etti.
SCARLETT ÇOK SİNİRLENDİ
ABD'li oyuncu 33 yaşındaki Scarlett Johansson'un, meslektaşı 55 yaşındaki Tom Cruise'la aşk yaşamak için Scientology tarikatına girmeye çalıştığı iddia edildi. Tom Cruise ile ilişki yaşamak için Scientology seçmelere katıldığı haberine çok kızan Danimarka asıllı oyuncu bu iddiaları "alçaklık" olarak nitelendirdi.
MİLA KUNİS'TEN BAŞLAMA VURUŞU
YILDIZ oyuncu Mila Kunis hafta sonunda Los Angeles'ta düzenlenen bir beyzbol maçının açılış atışını yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, Dodger Stadyumu'ndaki karşılaşmada sahaya inerek, topu attı. İki çocuk annesi Kunis, heyecanlı halleriyle dikkat çekti.
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