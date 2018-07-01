Özgürlük kısa sürdü

Tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde lüks teknesiyle Marmaris'te açan Çağatay Ulusoy, paparazzilere karşı kırmızı alarm verdi. Ulusoy, bir dönem ayrılıp 2 ay önce tekrar barıştığı güzel oyuncu Duygu Sarışın'la 10 gün önce 250 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 150 bin lira) teknesinde objektiflere yakalanmıştı.







KAÇAMAĞI MANŞETLERDE

'Liberty' (Özgürlük) adlı teknesinde aşkıyla baş başa vakit geçirirken görüntülenen oyuncunun keyfi kaçtı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncu, çıktığı moral tatilinde teknesi ifşa olunca kara kara düşünmeye başladı. Ege'de gözlerden uzak vakit geçirmek isteyen Ulusoy, muhabirlerden kaçmak için teknesini satışa çıkarmaya karar verdi. Tatilde gazeteci korkusu saran ünlü oyuncu, iddiaya göre dostlarına "Artık bu tekneyle nereye gitsem peşimi gazeteci ordusu bırakmayacak. Halbuki ben herkesten uzakta kafamı dinlemek istiyorum" diye dert yandığı öğrenildi.









DOSTLARINA HABER GÖNDERDİ

Geçtiğimiz yıl ikinci el olarak satın aldığı 16 metrelik Atlantis marka motoryatını gözden çıkaran Çağatay Ulusoy, satışın hızlanması için de eşine dostuna haber gönderdi. Teknesini bir an önce satıp yeni bir motoryat almayı düşünen 27 yaşındaki oyuncu, şu sıralar ise gazetecilere yakalanmamak için Ege'nin ıssız koylarını tercih ediyor.

Takvim Özel/Doğan Savaş