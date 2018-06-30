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Ezgi Mola'nın mayolu fotoğrafına yorum yağdı!

Ezgi Molanın mayolu fotoğrafına yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola Marmaris tatilinde çekildiği mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Mola'nın dövmelerine dikkat çeken takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 16:28
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