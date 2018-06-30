Ezgi Mola'nın mayolu fotoğrafına yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola Marmaris tatilinde çekildiği mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Mola'nın dövmelerine dikkat çeken takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola Marmaris tatilinde çekildiği mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Mola'nın dövmelerine dikkat çeken takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
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