Başak tatilde Kıvanç panikte!

GÜZEL stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, tatil için önceki gün Tayland'ın gözde adası Phuket'in yolunu tuttu, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u telaş sardı… Yakışıklı oyuncu, horoz dövüşçüsünü canlandıracağı Yılmaz Erdoğan'ın son filmi 'Organize İşler 2'nin İstanbul'daki çekimlerine başlayınca eşi de bu fırsatı tatille değerlendirdi. Ünlü stil danışmanı, kardeşi Buket Dizer ile geceliği 4 bin lira olan The LifeCo Phuket Well-Being Detoks

Merkezi'nde kampa girdi. Sağlıklı yaşam için Türkiye'den 12 bin kilometre uzaklıktaki adaya giden Dizer'i eşinin sivrisineklere karşı uyardığı öğrenildi.



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Oğluyla 4 yıldır Phuket'te yaşayan oyuncu Leyla Bilginel, geçtiğimiz günlerde sivrisinek tarafından ısırılıp ölümden dönmüştü. Dang Humması hastalığına yakalanan Bilginel, yaşadığı zor günleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Tatlıtuğ da zayıflamak için Phuket'e giden eşini tembihledi. Yanından sinek kovucu spreyini bir an bile ayırmayan Dizer'e "Aman sineklere dikkat et!" diye takipçilerinden de uyarı geldi. Ünlü oyuncunun, çekim aralarında da sık sık eşini arayarak kontrol ettiği de konuşulanlar arasında…

Leyla Bilginel ölümden dönmüştü.