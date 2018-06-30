Yol Durumu
  1. Ezgi Mola'nın mayolu fotoğrafına yorum yağdı!

, Başbakanı 'u da ağlattı

'de vizyona giren ve 2017 yılına damga vuran Türk filmi 'yı bu kez Başbakan izledi. Filmden oldukça etkilendiği gözlenen Güney Kore Başbakanı Nak-Yeon, “Gözyaşlarımı saklamıyorum, müthiş bir film. Ayla’yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız” dedi.

Güney Korede Ayla fırtınası

Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hayat hikayesini beyazperdeye yansıtan , 'yi de etkisi altına aldı. Güney Kore Başbakanı ve beraberindeki heyet Ayla'yı izledi. 320 salonda vizyona giren Ayla'yı izleyen Güney Kore Başbakanı da kendi topraklarında başlayan bu sevgi ve bağlılık hikayesinden çok etkilenerek beğenilerini dile getirdi.

Film bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan; "Gözyaşlarımı saklamıyorum, inanılmaz ve ilham verici bir hayat. Müthiş bir film… Türkler için büyük bir gurur kaynağı… Ayla'yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız" dedi.

Etiketler: , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 17:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ