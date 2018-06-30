Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hayat hikayesini beyazperdeye yansıtan Ayla, Güney Kore'yi de etkisi altına aldı. Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ve beraberindeki heyet Ayla'yı izledi. 320 salonda vizyona giren Ayla'yı izleyen Güney Kore Başbakanı da kendi topraklarında başlayan bu sevgi ve bağlılık hikayesinden çok etkilenerek beğenilerini dile getirdi.

Film bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan; "Gözyaşlarımı saklamıyorum, inanılmaz ve ilham verici bir hayat. Müthiş bir film… Türkler için büyük bir gurur kaynağı… Ayla'yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız" dedi.