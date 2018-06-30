Usta çırak izdihamı

Arabeskin iki güçlü yorumcusu Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun önceki akşam Antalyalı hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Geçtiğimiz ay 'Usta Çırak' albümünü piyasaya çıkaran ikili, Finike'deki konserde kulakların pasını sildi. 30 bin müzikseverin akın ettiği gecede izdiham yaşandı.