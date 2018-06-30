Arabeskin iki güçlü yorumcusu Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun önceki akşam Antalyalı hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Geçtiğimiz ay 'Usta Çırak' albümünü piyasaya çıkaran ikili, Finike'deki konserde kulakların pasını sildi. 30 bin müzikseverin akın ettiği gecede izdiham yaşandı.
Usta çırak izdihamı
Etiketler: Cengiz Kurtoğlu , Hakan Altun , USTA ÇIRAK
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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