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Havası söndü!

27 yaşındaki işadamı, bugüne kadar yerli ve yabancı sayısız güzelle aşk yaşadı.

Havası söndü!
Merve Boluğur'u Yunan güzelle aldatarak tepki çeken Hakan Sabancı'nın karizması yerle bir oldu. Her fotoğrafı genç kızlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sabancı, önceki gün çekilen bu karesini "Squash oynar mıyız?" notuyla paylaştı. Çapkın işadamına "Sen kadınların gururuyla oynama yeter" diye yorumlar geldi.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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