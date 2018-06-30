Gergin buluşma

Üç hafta önce yollarını ayıran Büşra Develi ile Burak Deniz, ayrılık sonrası ilk kez önceki gün bir araya geldi. 3 yıllık aşklarını sonlandıran çift, Cihangir'deki bir mekanda buluştu. İlişkilerine son bir şans vermek için buluştukları öğrenilen ikili, gergin halleriyle dikkat çekti. İki saat konuşan çiftten mekanı ilk terk eden Büşra Develi oldu.







Güzel oyuncu, kaskını takıp motoruna atladı. Moralsiz olduğu gözlenen Develi, soruları yanıtsız bıraktı. Birkaç dakika sonra da Burak Deniz, kapıda belirdi. Oldukça gergin görünen Deniz de soruları cevapsız bırakıp taksiyle uzaklaştı. İkilinin bu halleri "Barışma suya mı düştü?" sorusunu akıllara getirdi.





Mekanı ayrı ayrı terk eden aşıkların ağzını bıçak açmadı.