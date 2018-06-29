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’de geri sayım

ABD’de geri sayım
Engin Altan Düzyatan'ın 7 aylık hamile eşi , kızının doğumu için ABD'de gün sayıyor. Bir aydır 'ta olan sosyetik güzel, önceki gün turistlerin uğrak noktası olan San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü ziyaret etti.
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