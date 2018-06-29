Engin Altan Düzyatan'ın 7 aylık hamile eşi Neslişah Alkoçlar, kızının doğumu için ABD'de gün sayıyor. Bir aydır Los Angeles'ta olan sosyetik güzel, önceki gün turistlerin uğrak noktası olan San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü ziyaret etti.
ABD’de geri sayım
Etiketler: Engin Altan Düzyatan , Neslişah Alkoçlar , Los Angeles , san francisco , ABD
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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