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Büyük değişim

Büyük değişim
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün geçmişte yolculuğa çıktı. Ünlü oyuncu, kendisi ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafını instagram'da paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu ile kendisinden 4 yaş büyük eşinin değişimi hayranlarını şaşırttı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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