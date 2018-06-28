Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün geçmişte yolculuğa çıktı. Ünlü oyuncu, kendisi ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafını instagram'da paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu ile kendisinden 4 yaş büyük eşinin değişimi hayranlarını şaşırttı.
Büyük değişim
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Başak Dizer
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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