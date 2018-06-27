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Ex yengeye alkış

Ex yengeye alkış
Sosyetik işadamı Aytek Şavkan'ın eski eşi Martha Graeff, kendi gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Brezilyalı model ve moda fenomeni, önceki gün Hindistan'ın en ücra noktalarındaki köyleri ziyaret etti. Buradaki miniklerle yakından ilgilenen Martha Graeff'in Shanti Bhavan isimli dernek için yaptığı yardım ziyareti de belgesel olarak ekrana gelecek.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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