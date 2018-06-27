Ekonomik Suri

Dünyanın en çok kazanan oyuncularından Tom Cruise'un kızı Suri, önceki gün sergilediği görüntülerle şaşkınlık yarattı. 2006 ve 2012 yılları arasında evli kaldığı Katie Holmes'tan Suri isminde bir kızı olan 55 yaşındaki aktör, son yıllarda kızıyla hiç ilgilenmedi.
Babasız büyüyen 12 yaşındaki Suri, önceki gün New York'taki bir etkinlikte limonata sattı. Yardım kuruluşları için tezgahın başına geçen Suri, geçen aylarda da babasının servetine rağmen taksiye binerken görüntülenmişti.
Limoata satan Suri'nin dolarla dolu kutuyu taşırken çekilen karesi, olay yarattı.
Babasız büyüyen 12 yaşındaki Suri, önceki gün New York'taki bir etkinlikte limonata sattı. Yardım kuruluşları için tezgahın başına geçen Suri, geçen aylarda da babasının servetine rağmen taksiye binerken görüntülenmişti.
Limoata satan Suri'nin dolarla dolu kutuyu taşırken çekilen karesi, olay yarattı.
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