Ekonomik Suri

Dünyanın en çok kazanan oyuncularındanönceki gün sergilediğigörüntülerle şaşkınlık yarattı. 2006ve 2012 yılları arasında evli kaldığıismindebir kızı olanaktör,son yıllarda kızıyla hiç ilgilenmedi.büyüyenönceki gün NewYork'takiYardım kuruluşları içintezgahın başına geçen Suri, geçenaylarda dagörüntülenmişti.Limoata satan Suri'nin dolarla dolu kutuyu taşırken çekilen karesi, olay yarattı.