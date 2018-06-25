Sahte aşık!

Uslanmaz çapkın Hakan Sabancı, 'aşkın' suyunu çıkardı! Merve Boluğur'la 10 gün önce Bodrum'da yeni bir aşka yelken açan sosyetik playboy, çapkınlıkta F1 pilotlarına rakip çıktı. Geçtiğimiz gün Kanlıca'daki lüks villasında Boluğur'la sarma dolaş eğlenen işadamı, önceki akşam da eski aşkı Yunan model ve sunucu Evelyn Kazantzoglou ile Boğaz'daki Four Seasons Hotel'de yakınlaştı. Geçtiğimiz yıl Mikonos'ta tanışan ikilinin düğündeki samimi halleri, konukların objektifine yansıdı. Ünlü işadamının, geceden Yunan modelle el ele ayrıldığı öğrenildi. Geceyi çapkın işadamıyla geçiren Kazantzoglou da sabah Sabancı'nın yalısından paylaşım yaparak ihaneti doğruladı… Son 2 yılda Aslışah Alkoçlar, Hadise ve Aslıhan Karalar gibi sayısız güzelle aşk yaşayan 26 yaşındaki işadamı, son ihanet vukuatıyla ise sosyal medyada tepki topladı.
2017Best Model birincisi Aslıhan Karalar, Boluğur'la aşk yaşayan eski sevgilisine mutluluk dilemişti.
Sabancı, 10 gün önce Merve Boluğur'la Bodrum'da böyle görüntülenmişti.
Eylül 2017'de de Fethiye'de aşk yaşayan Sabancı ile Yunan güzel, önceki akşam sarmaş dolaş eğlendi.
2017Best Model birincisi Aslıhan Karalar, Boluğur'la aşk yaşayan eski sevgilisine mutluluk dilemişti.
Sabancı, 10 gün önce Merve Boluğur'la Bodrum'da böyle görüntülenmişti.
Eylül 2017'de de Fethiye'de aşk yaşayan Sabancı ile Yunan güzel, önceki akşam sarmaş dolaş eğlendi.
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