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Görev uçuşu

Vatandaşlık görevi, tatil keyfini yendi! , dün oy kullanmak için ’tan ’a geldi. da eşiyle günübirlik ’dan İstanbul’a gelip sandığa koştu...

Görev uçuşu


Dün milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandıklara koştu. Ünlü isimler de vatandaşlık görevini yerine getirmek için tatillerini yarıda kesti. Kendine has eti tuzlama hareketiyle (saltbea) dünya çapında fenomen olan de dün, oyunu kullanmak için binlerce kilometre yol kat etti. Gökçe, kendi adını taşıyan restoranının olduğu ABD'nin New York eyaletinden önceki gün 'a uçtu. 9 bin 381 kilometre uzaklıktan İstanbul'a gelen ünlü kasap, Bebek'teki Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullandı.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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