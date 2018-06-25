Dün milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandıklara koştu. Ünlü isimler de vatandaşlık görevini yerine getirmek için tatillerini yarıda kesti. Kendine has eti tuzlama hareketiyle (saltbea) dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe de dün, oyunu kullanmak için binlerce kilometre yol kat etti. Gökçe, kendi adını taşıyan restoranının olduğu ABD'nin New York eyaletinden önceki gün İstanbul'a uçtu. 9 bin 381 kilometre uzaklıktan İstanbul'a gelen ünlü kasap, Bebek'teki Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Görev uçuşu
Vatandaşlık görevi, tatil keyfini yendi! Nusret Gökçe, dün oy kullanmak için New York’tan İstanbul’a geldi. Arda Turan da eşiyle günübirlik Bodrum’dan İstanbul’a gelip sandığa koştu...
Dün milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandıklara koştu. Ünlü isimler de vatandaşlık görevini yerine getirmek için tatillerini yarıda kesti. Kendine has eti tuzlama hareketiyle (saltbea) dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe de dün, oyunu kullanmak için binlerce kilometre yol kat etti. Gökçe, kendi adını taşıyan restoranının olduğu ABD'nin New York eyaletinden önceki gün İstanbul'a uçtu. 9 bin 381 kilometre uzaklıktan İstanbul'a gelen ünlü kasap, Bebek'teki Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Etiketler: New York , Arda Turan , aslıhan doğan , Ece Sükan , ceyda düvenci , Bülent Şakrak , buse terim , Hülya Avşar , zehra çilingiroğlu , İstanbul Sarıyer , Kıvanç Tatlıtuğ , Deniz Seki , İstanbul , Nusret Gökçe , Bodrum , İngiltere
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.