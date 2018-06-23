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VIP konuk Hazal

VIP konuk Hazal
Hazal Kaya, dünyaca ünlü mücevher firması Tiffany & Co'nun özel davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Güzelliğiyle firmanın dikkatini çekip özel davete katılan Kaya, burada dünyaca ünlü Rus şarkıcı Elena Temnikova ile bir araya gelip bu pozu verdi.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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