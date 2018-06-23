VIP konuk Hazal

Hazal Kaya, dünyaca ünlü mücevher firması Tiffany & Co'nun özel davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Güzelliğiyle firmanın dikkatini çekip özel davete katılan Kaya, burada dünyaca ünlü Rus şarkıcı Elena Temnikova ile bir araya gelip bu pozu verdi.