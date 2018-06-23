Hazal Kaya, dünyaca ünlü mücevher firması Tiffany & Co'nun özel davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Güzelliğiyle firmanın dikkatini çekip özel davete katılan Kaya, burada dünyaca ünlü Rus şarkıcı Elena Temnikova ile bir araya gelip bu pozu verdi.
VIP konuk Hazal
Etiketler: İngiltere , Hazal Kaya
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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