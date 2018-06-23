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Sangu’dan özgüvenli poz

Sangu’dan özgüvenli poz
Daha önce makyajsız görüntülendiği için gazetecilere tepki gösteren Elçin Sangu, önceki gün kural bozdu.



Bir iş toplantısı için gittiği Nişantaşı'nda objektiflere takılan güzel oyuncu, bu kez makyajsız görüntüsüne rağmen yürüyüşüne devam etti.


Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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