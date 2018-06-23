;
Yol Durumu
  1. Mandal taktiği
  2. Hande su gibi

Tepetaklak!

’da tatilde olan ile , aynı şezlonga oturdu ve olanlar oldu. Ünlü çift, şezlong devrilince yere yapıştı

Tepetaklak!
Kolpa Grubu'nun solisti olan Barış Yurtçu ile İtalya'da tatil yapan Deniz Baysal'ın instagram'daki renkli paylaşımları sürüyor. Önceki gün Amalfi Kıyıları'nda sevgilisiyle deniz keyfi yapan güzel oyuncu, Yurtçu ile aynı şezlonga oturunca olanlar oldu.


Genç çiftin ağırlığını taşıyamayan şezlong, bir anda devrildi. da düşme anında çekilen fotoğrafını instagram'da paylaşıp "İki kişiyi taşımıyor" yazarak takipçilerini güldürdü.
Etiketler: , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ