Tepetaklak!

Kolpa Grubu'nun solisti olan Barış Yurtçu ile İtalya'da tatil yapan Deniz Baysal'ın instagram'daki renkli paylaşımları sürüyor. Önceki gün Amalfi Kıyıları'nda sevgilisiyle deniz keyfi yapan güzel oyuncu, Yurtçu ile aynı şezlonga oturunca olanlar oldu.
Genç çiftin ağırlığını taşıyamayan şezlong, bir anda devrildi. Deniz Baysal da düşme anında çekilen fotoğrafını instagram'da paylaşıp "İki kişiyi taşımıyor" yazarak takipçilerini güldürdü.
Genç çiftin ağırlığını taşıyamayan şezlong, bir anda devrildi. Deniz Baysal da düşme anında çekilen fotoğrafını instagram'da paylaşıp "İki kişiyi taşımıyor" yazarak takipçilerini güldürdü.
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