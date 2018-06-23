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Gurur 'Demet'i!

, imzalı ‘Hayalet’ isimli şarkısının ’daki bir mekanda çalındığını öğrenince gurur duydu...

Gurur Demeti!
Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir hayranının kendisine gönderdiği videoyla gururlandı. Monte Carlo'nun en lüks beach clup'lerinden biri olan Nikki Beach'te ki bir Türk turist, mekanda 'ın 'Hayalet' isimli şarkısı çalarken çektiği videoyu ünlü popçuya gönderdi.



"As bayrakları" yazılı videoyu kendi instagram hesabında paylaşan Akalın da şarkıda imzası olan Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nu etiketleyip "Ben diyorum kadın dünya markası... Yaptığı şarkı Monte Carlo'da çalar" diyerek hem başarılı meslektaşına teşekkür etti hem de havasını attı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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