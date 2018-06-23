Gurur 'Demet'i!

Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir hayranının kendisine gönderdiği videoyla gururlandı. Monte Carlo'nun en lüks beach clup'lerinden biri olan Nikki Beach'te ki bir Türk turist, mekanda Demet Akalın'ın 'Hayalet' isimli şarkısı çalarken çektiği videoyu ünlü popçuya gönderdi.
"As bayrakları" yazılı videoyu kendi instagram hesabında paylaşan Akalın da şarkıda imzası olan Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nu etiketleyip "Ben diyorum kadın dünya markası... Yaptığı şarkı Monte Carlo'da çalar" diyerek hem başarılı meslektaşına teşekkür etti hem de havasını attı.
"As bayrakları" yazılı videoyu kendi instagram hesabında paylaşan Akalın da şarkıda imzası olan Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nu etiketleyip "Ben diyorum kadın dünya markası... Yaptığı şarkı Monte Carlo'da çalar" diyerek hem başarılı meslektaşına teşekkür etti hem de havasını attı.
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