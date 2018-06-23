Efkar reçetesi

Yakın dostu Merve Boluğur'un eski sevgilisi Hakan Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açması üzerine gözlerin çevrildiği Eliz Sakuçoğlu'ndan manidar paylaşımlar... Boluğur'u instagram'da silen Sakuçoğlu, müzikle gönderme yaptı.
Güzel stil danışmanı, "Mutsuzken dinlediğim şarkılar" diyerek şu üç şarkıyı yayınladı: Ebru Gündeş'ten 'Kaçak', Ahmet Kaya'dan 'Nereden Bileceksiniz?' ve İbrahim Tatlıses'ten 'Mavi Mavi'.
Güzel stil danışmanı, "Mutsuzken dinlediğim şarkılar" diyerek şu üç şarkıyı yayınladı: Ebru Gündeş'ten 'Kaçak', Ahmet Kaya'dan 'Nereden Bileceksiniz?' ve İbrahim Tatlıses'ten 'Mavi Mavi'.
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