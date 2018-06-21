Uzun süredir ailesinin yaşadığı Almanya'da olan Meryem Uzerli, önceki gün kızı Lara ile metroya bindi. İstanbul'da genellikle VIP minibüsüyle seyahat eden güzel oyuncunun, 4 buçuk yaşındaki kızıyla metroda çekilen karesine "Seni Türkiye'de de böyle mütevazı görmek istiyoruz" yorumları yağdı.
Meryem metroda
Etiketler: meryem üzerli , metro , İstanbul
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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