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Meryem da

Meryem metroda
Uzun süredir ailesinin yaşadığı Almanya'da olan Meryem Uzerli, önceki gün kızı Lara ile ya bindi. İstanbul'da genellikle VIP minibüsüyle seyahat eden güzel oyuncunun, 4 buçuk yaşındaki kızıyla metroda çekilen karesine "Seni Türkiye'de de böyle mütevazı görmek istiyoruz" yorumları yağdı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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