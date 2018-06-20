Riri dopingi

Dünyaca ünlü şarkıcılar, İngiltere Milli Takımı'nda doping etkisi yarattı. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden İngiltere, önceki akşam Kuzey Afrika ülkesi olan Tunus'la ilk maçına çıktı. İngilizler karşılaşmanın 11'inci dakikasında Harry Kane'nin golüyle ağları havalandırdı. Öne geçmeyi başardı. 35'inci dakikada ise Tunus, penaltıdan Ferjani Sassi'nin golüyle maça dengeyi getirdi.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda ise Harry Kane, 90+1'de attığı golle üç puanı kazandırdı. Takım oyuncularının maçtan önce hip-hop sanatçıları Rihanna'nın Pour It Up ve Kanye West'in 'Yaprakların Üzerindeki Kan' isimli şarkılarını dinleyip gaza geldiği vurgulandı. West'in parçasının takım olduklarını hissetmelerini sağladığı anlaşıldı. Takımın bundan sonraki maçlarda da bu iki şarkıcıyı dinleyecekleri açıklandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda ise Harry Kane, 90+1'de attığı golle üç puanı kazandırdı. Takım oyuncularının maçtan önce hip-hop sanatçıları Rihanna'nın Pour It Up ve Kanye West'in 'Yaprakların Üzerindeki Kan' isimli şarkılarını dinleyip gaza geldiği vurgulandı. West'in parçasının takım olduklarını hissetmelerini sağladığı anlaşıldı. Takımın bundan sonraki maçlarda da bu iki şarkıcıyı dinleyecekleri açıklandı.
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