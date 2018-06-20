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Riri dopingi

İngiliz futbolcuların maçlardan önce dünyaca ünlü yıldız ’nın şarkısını dinledikleri açıklandı

Riri dopingi
Dünyaca ünlü şarkıcılar, 'nda doping etkisi yarattı. 'da düzenlenen 'nda mücadele eden İngiltere, önceki akşam ülkesi olan Tunus'la ilk maçına çıktı. İngilizler karşılaşmanın 11'inci dakikasında 'nin golüyle ağları havalandırdı. Öne geçmeyi başardı. 35'inci dakikada ise Tunus, penaltıdan Ferjani Sassi'nin golüyle maça dengeyi getirdi.



Çekişmeli geçen ikinci yarıda ise Harry Kane, 90+1'de attığı golle üç puanı kazandırdı. Takım oyuncularının maçtan önce hip-hop sanatçıları Rihanna'nın Pour It Up ve Kanye West'in 'Yaprakların Üzerindeki Kan' isimli şarkılarını dinleyip gaza geldiği vurgulandı. West'in parçasının takım olduklarını hissetmelerini sağladığı anlaşıldı. Takımın bundan sonraki maçlarda da bu iki şarkıcıyı dinleyecekleri açıklandı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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