Eski sevgiliye mutluluk diledi

Merve Boluğur'la yeni bir aşka yelken açan Hakan Sabancı'ya eski sevgilisi Aslıhan Karalar'dan mesaj var. Önceki gün Yalıkavak Magi Beach'te objektife yansıyan Best Model 2017 Türkiye birincisi, denizde kanoyla gezintiye çıktı. Daha sonra soruları yanıtlayan güzel model, "Hakan Sabancı ile Merve Boluğur aşkı hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusuna "Her şey yaşandı ve bitti. İkisine de mutluluklar diliyorum" diye yanıt verdi.
Yazın ilk aşk bombası, Boluğur ile Sabancı'dan geldi.
Yazın ilk aşk bombası, Boluğur ile Sabancı'dan geldi.
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