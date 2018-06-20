Balık keyfi

Aşkları tam gaz devam eden oyuncu sevgililer Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, tatil sezonunu Göcek'te açtı. Panço koyunda demirli teknelerinde görüntülenen ünlü ikili, akşam yemeği için kendi elleriyle taze balık tuttu. Bot üzerinde yaklaşık iki saat misina ile balık çekti. İkilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Akşam saatlerinde tekneye dönen güzel oyuncunun botu kullanması ise dikkatlerden kaçmadı. Tekneye el ele binen sevgililer, iç kısımda uzanarak birbirlerine sarılarak günün yorgunluğunu attı. İki sevgilinin Ege turu böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.