Sinan Akçıl, önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Otel bünyesinde yer alan Müsadenizle adlı mekanda görüntülendi. Akçıl, Sapanca'da katledilen yavru köpeği öldürenleri kesin kanıtla açığa çıkarana 50 bin lira ödül vereceğini söyledi.
50 bin lira ödül verecek
Etiketler: Sinan Akçıl , Bodrum
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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