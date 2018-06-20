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50 bin lira ödül verecek

50 bin lira ödül verecek
Sinan Akçıl, önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Otel bünyesinde yer alan Müsadenizle adlı mekanda görüntülendi. Akçıl, Sapanca'da katledilen yavru köpeği öldürenleri kesin kanıtla açığa çıkarana 50 bin lira ödül vereceğini söyledi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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