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Çifte sevinç

Çifte sevinç
Alişan ile Buse Varol Tektaş, iki sevinci bir arada yaşıyor.


Güzel oyuncunun dört buçuk haftalık hamile olmasıyla havalara uçan çiçeği burnunda evliler, dün de tatile çıkmadan önce çektikleri bu selfie'yle herkesin bayramını kutladı.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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