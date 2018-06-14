Karizmatik Emre

Yeni filmi 'Sevgili Komşum' için saçlarının rengini değiştiren Emre Altuğ, önceki gün havaalanında objektiflere yansıdı. Rolü gereği saçlarını beyaza boyatan 49 yaşındaki sanatçı, yeni görüntüsüyle tam not aldı. Bayram için Alaçatı'ya gittiğini söyleyen Altuğ, "Film için yaptık ama tarz olduk" dedi. Sanatçının yeni imajı "Karizmasına karizma katmış" dedirtti.



AYDIN HAMZA