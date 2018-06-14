Harvey Bulut

Geçtiğimiz yıl Hollywood'da patlak veren taciz skandalı, Türkiye'ye de sıçradı. FOX TV'deki 'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un sette 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiası olay oldu. Hande Ataizi ile Ezgi Baylar da 62 yaşındaki evli oyuncunun kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Yaşananlar, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'nin Angelina Jolie gibi çok sayıda ünlü kadını taciz ettiği iddiasını akıllara getirdi.
Weinstein'in hakkında açılan taciz davası sürüyor.
Bulut da tıpkı Harvey Weinstein gibi taciz iddiasını yalanlasa da kadınların tepkisini çekmekten kurtulamadı.
HOLLYWOOD'DA OLAY OLMUŞTU
Weinstein'in pek çok yıldıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine dünyaca ünlü aktrisler, düzenledikleri kampanyalarla tepkilerini ortaya koymuştu. Türk oyuncular da taciz olaylarına karşı tepkilerini dünyaca ünlü yıldızlar gibi birleşerek göstermeye karar verdi. Meltem Cumbul, Hande Ataizi, Berrak Tüzünataç, ve Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra 'Yasak Elma' dizisinin oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece'nin de sinema ve dizi sektöründeki taciz olaylarına tepki göstermek için ortak bir kampanya başlatacağı konuşulanlar arasında…
Berrak Tüzünataç, kostüm asistanlarına dostça sarıldığını söyleyerek kendini savunan Bulut'a ilk tepki gösteren isimlerden olmuştu.
'TACİZCİYE ROL VERMEYECEĞİZ'
Güzel oyuncular, cinsel istismara tepki gösterip hayranlarına tacize karşı susmamaları gerektiğini sosyal medya aracılığıyla sık sık hatırlatacak. Ünlü kadınların toplu hareketinden önce dün de Birol Akbaba, Selin Vatansever Tezcan ve Tolga Karaçelik'in aralarında bulunduğu 56 yapımcı ve yönetmen ortak bir bildiri yayınlayarak adı tacize karışmış hiçbir isimle çalışmayacaklarını açıkladı.
Weinstein'in hakkında açılan taciz davası sürüyor.
Bulut da tıpkı Harvey Weinstein gibi taciz iddiasını yalanlasa da kadınların tepkisini çekmekten kurtulamadı.
HOLLYWOOD'DA OLAY OLMUŞTU
Weinstein'in pek çok yıldıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine dünyaca ünlü aktrisler, düzenledikleri kampanyalarla tepkilerini ortaya koymuştu. Türk oyuncular da taciz olaylarına karşı tepkilerini dünyaca ünlü yıldızlar gibi birleşerek göstermeye karar verdi. Meltem Cumbul, Hande Ataizi, Berrak Tüzünataç, ve Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra 'Yasak Elma' dizisinin oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece'nin de sinema ve dizi sektöründeki taciz olaylarına tepki göstermek için ortak bir kampanya başlatacağı konuşulanlar arasında…
Berrak Tüzünataç, kostüm asistanlarına dostça sarıldığını söyleyerek kendini savunan Bulut'a ilk tepki gösteren isimlerden olmuştu.
'TACİZCİYE ROL VERMEYECEĞİZ'
Güzel oyuncular, cinsel istismara tepki gösterip hayranlarına tacize karşı susmamaları gerektiğini sosyal medya aracılığıyla sık sık hatırlatacak. Ünlü kadınların toplu hareketinden önce dün de Birol Akbaba, Selin Vatansever Tezcan ve Tolga Karaçelik'in aralarında bulunduğu 56 yapımcı ve yönetmen ortak bir bildiri yayınlayarak adı tacize karışmış hiçbir isimle çalışmayacaklarını açıkladı.
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