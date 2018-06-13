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Selfie’si

Zehra Selfie’si
Yazı Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar'ın dün çok özel misafirleri vardı. Ünlü sanatçı, kızı Zehra ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu ağırladı. Annesinin telefonunu alan , ailece selfie yaptı. Son filmi 'Selfi' ile gişede hüsrana uğrayan Avşar Kızı'nın kucağındaki köpeğiyle poz verirken sergilediği keyifli haller ise "Hülya, şoku çabuk atlatmış" dedirtti.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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