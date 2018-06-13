Yazı Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar'ın dün çok özel misafirleri vardı. Ünlü sanatçı, kızı Zehra ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu ağırladı. Annesinin telefonunu alan Zehra, ailece selfie yaptı. Son filmi 'Selfi' ile gişede hüsrana uğrayan Avşar Kızı'nın kucağındaki köpeğiyle poz verirken sergilediği keyifli haller ise "Hülya, şoku çabuk atlatmış" dedirtti.
Zehra Selfie’si
Etiketler: Hülya Avşar , Kaya Çilingiroğlu , Zehra
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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