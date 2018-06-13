Ölüm nedeni: depresyon

Dünyaca ünlü şef ve TV yıldızı Anthony Bourdain'in geçtiğimiz günlerde intihar etmesinin yankıları sürüyor. 61 yaşındaki şefin, 42 yaşındaki İtalyan aşkı Asia Argento'nun ihaneti yüzünden intihar ettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

İtalyan oyuncunun dostu Rose McGowan, Argento ve Bourdain'ın depresyon sorunu olduğunu ama Anthony Bourdain'ın tedavi görmediğini ve son günlerinde doktorunun tavsiyelerine uymadığını söyleyen bir mektup yayınladı.