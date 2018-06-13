;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fahriye zirvede
  2. 'Baş'tacı Bensu

Ölüm nedeni: depresyon

Ölüm nedeni: depresyon
Dünyaca ünlü şef ve TV yıldızı Anthony Bourdain'in geçtiğimiz günlerde intihar etmesinin yankıları sürüyor. 61 yaşındaki şefin, 42 yaşındaki İtalyan aşkı Asia Argento'nun ihaneti yüzünden intihar ettiği iddiaları ortaya atılmıştı.
İtalyan oyuncunun dostu Rose McGowan, Argento ve Bourdain'ın depresyon sorunu olduğunu ama Anthony Bourdain'ın tedavi görmediğini ve son günlerinde doktorunun tavsiyelerine uymadığını söyleyen bir mektup yayınladı.
Etiketler: ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ