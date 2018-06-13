Hollywood dedikoduları

BAKIŞMALAR BEŞ SANİYE!

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'le patlak veren ABD'deki taciz skandalı ve sonrasında başlayan 'MeToo' akımının ardından Netflix'ten ilginç bir hamle geldi. Şirket yetkilileri, çalışanlarının birbirine 5 saniyeden fazla bakmasını ve birbirinden telefon numarası istemesini yasakladı.



YILDIZDAN ŞİPŞAK NİŞAN

Genç şarkıcı Ariana Grande ve yeni erkek arkadaşı Pete Davidson, sadece birkaç hafta birlikte olmalarına rağmen nişanlandı. Mayıs ayının ortasından beri birlikte olan 24 yaşındaki güzel şarkıcının yakın dostu, "Birbirlerine çok aşıklar, aileler tanıştı ve çok iyi anlaşıyorlar" dedi.



ŞEKER GIBI GÜZELLIK

JUSTIN Timberlake ile yaşadığı mutlu evlilik kadar güzelliğiyle de kadınları kıskandıran Jessica Biel'in sırrı şeker çıktı. Bir çay kaşığı toz şekeri yüz temizleyicisi ile karıştıran güzel oyuncu, sonrasında bu karışım ile peeling yapıyor. Jessice Biel, bol nemlendirici ile de bakımını tamamlıyor.



KUMRAL VE SAKAL GÖZDE

Dünya çapında milyonlarca üyesi bulunan 'Plenty Of Fish' adlı çöpçatanlık uygulaması istatistiklerine göre en popüler erkek tipi belirlendi. Buna göre kadınların en gözde bulduğu erkekler, Norveççe konuşan, kaslı, dövmeli, köpeği olan, sakallı ve kumral olanlar.