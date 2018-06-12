Bravo Nusret

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan Nusret Gökçe, geldiği yeri unutmadı.
Ünlü kasap, önceki gün memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü'ne yaptırdığı külliyenin açılışını yaptı. Hemşehrileriyle tek tek fotoğraf çektiren Nusret, "Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içi hep dolu olur" dedi.
Ünlü kasap, külliyeye ismini verdiği annesi Fatma Gökçe ve babası Faik Gökçe'nin elini öpüp hayır duasını alarak vefalı bir evlat olduğunu gösterdi.
Ünlü kasap, önceki gün memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü'ne yaptırdığı külliyenin açılışını yaptı. Hemşehrileriyle tek tek fotoğraf çektiren Nusret, "Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içi hep dolu olur" dedi.
Ünlü kasap, külliyeye ismini verdiği annesi Fatma Gökçe ve babası Faik Gökçe'nin elini öpüp hayır duasını alarak vefalı bir evlat olduğunu gösterdi.
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