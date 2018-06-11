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İMSAKİYE RAMAZAN
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Venedik klasiği

Venedik klasiği
Dünyaca ünlü yıldız Kate Winslet, önceki gün eşi Ned Rocknroll ile İtalya'daydı. Venedik'te romantik anlar yaşayan ünlü çift, ardından da kanalda tekne keyfi yaptı. ile 6 yıldır evli olduğu eşi, şehrin dillere destan masalsı güzelliğini ise tekneden işte böyle seyretti.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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